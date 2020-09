Winkels in Haren mogen vanaf 2021 op zondag open

Nieuws:

Door: Redactie

Alle winkels in de gemeente Groningen mogen met ingang van volgend jaar op zondag vanaf 12.00 uur open. Dat staat in het raadsvoorstel over de harmonisatie van de winkeltijden in onze gemeente. Voor de voormalige gemeente Groningen gold deze regel al, maar in Haren en Ten Boer nog niet. Volgens de wet moet de regel in de hele gemeente gelijk zijn.

In het voorstel staat dat alle winkels op zon- en feestdagen open mogen van 12.00 tot en met 22.00 uur. Er zijn twee uitzonderingen: Eerste Kerstdag, de hele dag. En 4 mei, Dodenherdenking; dan is de sluitingstijd 19.00 uur. De nachtwinkels in Groningen krijgen een ontheffing. Maximaal 12 nachtwinkels mogen geopend zijn tussen 22.00 uur ’s avonds en 06.00 uur ’s ochtends. De nieuwe verordening kan winkeliers nooit verplichten hun winkels te openen. Alleen om ze op bepaalde tijden te sluiten.

In november stemt de raad over het voorstel. ChristenUnie-wethouder Inge Jongman is tegen de plannen. Deze gaan in tegen haar persoonlijke waarden en levensbeschouwelijke overtuiging.