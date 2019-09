Winterkleding- en speelgoedbeurzen in Glimmen op komst

Nieuws:

Door: Redactie

Winterkleding (volwassenen) en speelgoed kunnen worden ingebracht voor de beurzen in Glimmen. Stuur een What’s App bericht aan Moniek Spier 06-21871312. Wilt u betaalbare spullen kopen, dan kunt u een kijkje nemen op de volgende data. De beurzen vinden plaats in dorpshuis Groenenberg in Glimmen.

17 september 19.00-22.00 uur

18 september 8.30-12.00 uur

1 oktober 19.00-22.00 uur (volwassen winterkleding)

2 oktober 9.30-12.00 uur (idem)