Woensdag 6 april spreekt Henk Blanken in het Alzheimer Café in Haren

Een Alzheimer Café biedt gezelligheid, muziek (soms live) en verrassende ontmoetingen. Een plek om lotgenoten te ontmoeten. Voelt u zich welkom en neem vooral iemand mee. Dat kan uw geliefde zijn, maar ook een vriend, buurvrouw of familielid. Er is altijd een Alzheimer Café bij u in de buurt. Kijk op www.alzheimer-nederland.nl/regios voor meer informatie.

Alzheimer Café Haren

Woensdag 6 april–19.30 uur

ZINN locatie De Dilgt, Dilgtweg 3 te Haren

Toegang gratis

Beginnen over het einde

Henk Blanken, schrijver en journalist, bespreekt hoe belangrijk het is om de wensen over het levenseinde bespreekbaar te maken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lydia Woldendorp, tel. 050-5852527 of l.woldendorp@zinnzorg.nl