Woningen in Haren en Glimmen gastvrij opengesteld voor vluchtelingen Oekraïne

Door: Redactie

Aan de Hoge Hereweg in Glimmen hebben eigenaren een woning beschikbaar gesteld aan vluchtelingen uit het oorlogsgebied. Aan de Viaductweg in Haren heeft een eigenaar zelfs een dubbele woning (die tot één was samengevoegd) aan vluchtelingen beschikbaar gesteld. De eigenaar was net vertrokken en de woning stond leeg.

Het zijn slechts een paar van de vele voorbeelden van gastvrijheid en betrokkenheid bij de Oekrïense oorlog in Haren. Wie ook huisvesting beschikbaar wil stellen kan contact opnemen met het Gebiedsteam Haren van de gemeente Groningen, die de hulp coördineert. Mail aan Hillegonda de Vries op hillegonda.de.vries@groningen.nl