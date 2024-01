Woonborg wil 31 huizen bouwen in Haren

Door: Redactie

Esther Borstlap, directeur van Woonborg, heeft in Haren Doet (OOG radio) gezegd dat zij zich heeft verplicht om in Haren de komende tijd 31 woningen te bouwen.

Zij wil aan haar afspraak met de gemeente voldoen door oude woningen te slopen en daarvoor nieuwe te bouwen. Ze denkt ook aan nieuwbouwlocaties. Die zijn schaars in Haren, maar ze heeft haar oog laten vallen op een perceeltje aan de Emmalaan, waar ooit autobedrijf J.K. van der Molen was gevestigd. Nadat het pand ruim drie jaar geleden afbrandde ligt het braak.

Eigenaar is projectontwikkelaar Aprisco. Deze liet enkele maanden geleden al aan onze krant weten ‘geen nieuws’ te hebben als het gaat om zijn plannen. Het valt te verwachten dat men voor winstmaximalisatie gaat, maar aan de andere kant is er de eis van de gemeente dat 30% van de woningbouw bestemd is voor sociale huur of koop. Esther Borstlap zegt dat die norm nu in Haren niet wordt gehaald (19% in plaats van 33%). Aprisco zou er dus kunnen kiezen om iets met Woonborg te gaan doen. Volgens Woonborg is Aprisco ‘in the lead’.