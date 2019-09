Workshop ‘Goed Leidinggeven’ voor vrijwilligers en medewerkers van non-profit organisaties

Nieuws:

Door: Redactie

Stuur je mensen aan (vrijwilligers of medewerkers) of overweeg je dat te gaan doen? Wil je met een ervaren leidinggevende van gedachten wisselen over goed leiderschap en leren van ervaringen? Het Vrijwilligerswerk Tynaarlo organiseert, samen met de Haren-Tynaarlose Uitdaging en het Steunpunt Vrijwilligerswerk Haren, de workshop ‘Goed Leidinggeven’.

De training zal gegeven worden door Liezeth Ouendag werkzaam als locatie manager van Royal Flora Holland Eelde.

Liezeth draagt met groot enthousiasme dienend leiderschap uit in een organisatie waar commercie en maatschappelijke betrokkenheid hand in hand gaan. Zij neemt u deze avond mee in een programma waar aandacht is voor zowel theorie over leiderschapsstijlen als voor concrete, praktische ervaringen en toepassingen. Liezeth is 30 jaar leidinggevende en startte haar carrière in de zorg. Zij is duidelijk, hartelijk en weet mensen te inspireren.

Datum: Donderdag 19 september 2019 om 19.30 – 21.30 uur

Locatie: Royal Flora Holland, Burgemeester J.G. Legroweg 80, 9761 TD Eelde

Deze training wordt kosteloos aangeboden, opgave is wel noodzakelijk.

Via Torion: info@torion.nl of 050-534 41 73