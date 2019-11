Workshops voor hoogsensitieve mensen vanaf 19 november

Nieuws:

Door: Redactie

Jozien Elgershuizen geeft op 19 november, 10 en 17 december een drieluik-workshop voor hoogsensitieve werkzoekenden. Jozien leert deelnemers om hun kwaliteiten als hoogsensitieve persoon te ontdekken en hoe zij deze in hun carrière het beste kunnen benutten. De workshop voor werkzoekenden wordt georganiseerd door Erika Roth, eventmanager bij DeBroekriem.

In deze drieluik-workshop begeleidt Jozien de deelnemers om de kracht van hun hoogsensitiviteit op te speuren. Tijdens deze training wordt gewerkt aan de stress(klachten) die hoogsensitieve werknemers kunnen ervaren als zij nog niet goed met hun hoogsensitiveit kunnen omgaan. Met als einddoel mensen te leren hoe zij weer energiek op zoek kunnen gaan naar een passende baan en vitaal te blijven in hun werk en privé leven.

De complete drieluik-workshop is praktisch ingericht met diverse opdrachten en (ontspannings)oefeningen die na de training direct thuis kunnen worden uitgevoerd. De training is geschikt voor iedereen die op zoek wil of is naar een passende baan.

Locatie en aanmelden

De drieluik workshop “Vitaal aan het werk als HSP” vindt plaats op 3 dinsdagen: 19 november, 10 & 17 december van 13.00 tot 16.00 uur in Forumbibliotheek Haren op Brinkhorst 3 te Haren. Deelname is gratis, maar aanmelden is een vereiste en kan via https://www.debroekriem.nl/event/vitaal-aan-het-werk-als-hsp-deel-1/

Over DeBroekriem

DeBroekriem is een landelijk activiteitenplatform voor en door werkzoekenden. In-between-jobbers organiseren inspirerende netwerkbijeenkomsten voor werkzoekenden. Deelnemers werken actief aan het onderhouden en uitbreiden van hun netwerk en ontmoeten collega-baanzoekers.