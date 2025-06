Xsasa Bruidsmode in Haren failliet

Nieuws:

Door: Redactie

Het is een flinke emotionele klap voor de eigenaren van Xsasa Bruidsmode in Haren: de winkel is failliet. Hun inzet van jaren komt tot een eind in een gang naar de rechtbank. Vandaag, 24 juni, heeft het bedrijf zelf het faillissement aangevraagd, omdat alle reddingsacties ‘achter de schermen’ niet succesol bleken. Mw. J.M. Sprangers van Rein Advocaten is als curator aangewezen om het faillissement af te wikkelen.

In een verklaring van de directie van Xsasa, die zich in 2021 in de Brinkhorst te Haren vestigde, staat te lezen dat de periode ‘Corona’ een aanslag betekende op de financiële buffers, waardoor de schuldenlast toenam. Naar eigen zeggen heeft het bedrijf er alles aan gedaan om ondanks een slechtere marktsituatie toch het hoofd boven water te houden. Men zet zich nu in om alle mensen die bruidskleding in bestelling hadden goed te informeren en te ondersteunen zodat voor hen de schade beperkt blijft. “Het is onze inzet dat alle bruiden hun jurk ontvangen en hun trouwdag kunnen vieren zoals gepland”, aldus de verklaring.

Ook wordt ingezet op een doorstart, want volgens het bedrijf liggen er kansen voor ondernemers die met een schone lei kunnen beginnen. Ondernemers met interesse kunnen zich melden bij de genoemde curator. Xsasa was voorheen gevestigd (en kwam tot bloei) aan het Damsterdiep in Groningen. In 2021 werd de zaak naar Haren verhuisd wegens de gunstige ligging. In dat jaar sloeg Corona toe.