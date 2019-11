Zaak tegen Harense straatrovers aangehouden: psychiatrisch en psychologisch onderzoek volgt

Door: Redactie

De kinderrechter wilde er nog niet aan: het opleggen van een straf aan de twee Harense jongens (16 en 17 jaar) die verantwoordelijk waren voor twee straatroven met geweld in Haren en betrokkenheid bij andere incidenten. Het OM had taakstraffen geëist, maar dat was de rechter blijkbaar te simpel.

Vandaag werd bekend dat de rechter aanvullend onderzoek door een psychiater en psycholoog wil om te kunnen vaststellen of de jongens misschien tot hun daden zijn gekomen door een stoornis. Dat mag je grondig noemen. Het opleggen van een taakstraf was eenvoudiger geweest, maar de rechtbank wil kennelijk doordringen tot de kern van de zaak: de oorzaak. Mocht blijken dat de jongens handelden vanuit een stoornis of psychologische problemen, kan worden gewerkt aan het aanpakken daarvan.

In Haren de Krant pleitte systeemtherapeut Wim Smid al voor een soortgelijke aanpak. Hij vond dat er een klinisch psycholoog betrokken zou moeten worden bij het maken van een analyse. Wanneer de rechtbank tot een uitspraak gaat komen is niet bekend. Op 15 november staat een derde straatrover voor de rechter. Hij deed mee aan één van de straatroven aan het Westerveen in april.



Foto: Martin Nuver 112 Groningen/Haren de Krant: opname voor Opsporing Verzocht op de locatie van de overvallen.