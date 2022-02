Zaterdag 26 februari is er weer een Repair Café in Haren; nog wel volgens Covid-regels

Nieuws:

Het Repair Café Haren hervat zijn werk in de Mellenshorst met het breng- en haalsysteem. Op zaterdag 26 februari wordt er weer een Repair Café gehouden in het buurthuis de Mellenshorst aan de Waterhuizerweg 36, 9753 HS Haren. Dit café, het eerste van dit jaar wordt georganiseerd volgens het tijdslot breng- en haalsysteem. Hierbij wordt er rekening gehouden met het feit dat, ondanks de aangekondigde versoepelingen, het aantal Covid infecties nog behoorlijk hoog is.

Breng- en haalsysteem

Wie iets te repareren heeft wordt gevraagd een e-mail te sturen naar repaircafeharen@gmail.com met vermelding van hetgeen gerepareerd moet worden, liefst met merk en type van het apparaat, het defect en een (mobiel) telefoonnummer. Er wordt dan een tijdslot gegeven tussen 10:15 en 12:30 om het apparaat naar de Mellenshorst af te geven. Zo wordt vermeden dat meerdere klanten zitten te wachten op hun beurt om het defecte apparaat te laten repareren. De klant wordt vervolgens gebeld wanneer het apparaat weer afgehaald kan worden, dit kan uiterlijk tot 13:00 uur.

Bij uitzondering kunnen klanten blijven

Voor klanten die van ver komen en willen blijven om met de reparateur te overleggen wordt een uitzondering gemaakt mits zij dubbel gevaccineerd zijn en een QR code kunnen laten zien.

Invullen formulieren vervalt

Eén van de voordelen van dit systeem is dat het gebruikelijke formulier van tevoren door de Repair Café-administratie ingevuld wordt en de klant ter plekke alleen een handtekening hoeft te zetten voor akkoord met de huisregels.