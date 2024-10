Zaterdag 26 oktober opent nieuwe winkel ‘Bloom’ haar deuren in De Brinken

Door: Redactie

In winkelpassage De Brinken, naast EkoPlaza, is vanaf 26 oktober een nieuwe winkel gevestigd: Bloom. Daar worden cadeautjes en woonaccessoires verkocht die volgens initiatiefnemer Moniek altijd bijzonder zullen zijn. Daarnaast biedt zij iedereen de mogelijkheid om een ‘stukje winkel’ te huren om eigen producten te verkopen. Na het vertrek van ‘Mijn Tafel’ enkele jaren geleden is daaraan vast ook wel behoefte, zegt Moniek. Na jaren als manager in de schoonmaakbranche gewerkt te hebben gooit ze het roer om en gaat doen wat ze écht leuk vindt.

Moniek Bloemink (34) uit Haren vindt de gedachte van hergebruik al erg goed, maar ziet vooral ook de schoonheid van gebruikte voorwerpen. “Dat is de kern van het begrip preloved”, zegt ze. “Iemand heeft die lamp al eens mooi gevonden of heeft herinneringen aan die zilveren kandelaar. Achter preloved producten zit dus altijd een verhaal, ook al ken ik dat niet. Het idee dat mooie spullen weer andere mensen blij maken is wat mij drijft.” De afgelopen maanden is Moniek in haar eentje op inkoop gegaan in binnen- en buitenland om de krenten uit de pap te halen. Ze wil haar klanten verrassen met spullen die ze nog niet kennen. Geen standaard dus, maar bijzonder. Bloom is een winkel geworden waar mensen zowel nieuw als preloved kunnen kopen.

‘Stukje winkel’

Wie thuis bijzondere spulletjes heeft kan bij Moniek een ‘stukje winkel’ huren om die te verkopen. “Voor weinig huur een eigen winkeltje in het dorp, hoe leuk is dat? Kom maar op met leuke producten”, aldus Moniek. “Ik zal proberen ze voor je te verkopen.”

Regioproducten

Naast dit alles gaat Bloom producten uit Haren en directe omgeving verkopen. “Er worden namelijk zulke mooie dingen gemaakt in de buurt, het is toch zonde dat die niet in een Harense winkel aan het publiek gepresenteerd kunnen worden.” Zie ook instagram: bloom.haren

Overgrootvader

Tijdens onderzoek naar haar familiegeschiedenis stuitte Moniek op een foto uit de jaren 30, met daarop haar overgrootvader. Die had, net als zij, zijn gevoel gevolgd en opende in Alkmaar een winkel zoals Bloom. “Die foto vind ik zo mooi, want hij deed wat ik nu ga doen. Ik zet dus een familietraditie voort”, zegt Moniek.



De Zonnebloem in Alkmaar, 1939

Bloom in Haren, 2024