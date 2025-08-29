Zaterdag 30 augustus ‘nieuwe look’ Clockhuys Cultuur: open huis

Nieuws:

Door: Redactie

Clockhuys Cultuur is de nieuwe naam van het Centrum voor Kunst en Cultuur ’t Clockhuys in Haren. Met een nieuw logo, een NIEUWE huisstijl en binnenkort ook een vernieuwde website wordt de nieuwe koers van het centrum zichtbaar.

Deze doorontwikkeling markeert een nieuwe fase die voortbouwt op de sterke basis van het centrum en aansluit bij de ambities van Clockhuys Cultuur. Clockhuys Cultuur wil meer mensen met cultuur in aanraking laten komen. Directeur Agnes Winter: “Cultuur beleven moet mogelijk zijn voor iedereen. Met Clockhuys Cultuur willen we eigentijdser, en nog toegankelijker en uitnodigender zijn. Een uitgebreider aanbod, passend bij verschillende interesses en levensfases. Daarnaast willen we een plek zijn waar alle dorpsgenoten en bezoekers uit de omgeving zich thuis voelen.” Deze lancering markeert het begin van de vernieuwingen van Clockhuys Cultuur, met behoud en versterking van de vertrouwde kwaliteit.

Open dag en feestelijk moment

Op zaterdag 30 augustus houdt Clockhuys Cultuur open dag. Om 12.00 uur wordt het nieuwe gezicht van het centrum officieel onthuld: wethouder Kirsten de Wrede hijst de nieuwe vlag. Tijdens de open dag kunnen bezoekers kennismaken, sfeer proeven, korte workshops volgen en genieten van optredens. Iedereen is welkom.

Over Clockhuys Cultuur

Clockhuys Cultuur is dé plek in Haren voor cultuur en ontmoeting. Met een breed scala aan lessen en cursussen wil het cultuur dichter bij de mensen brengen en laten zien dat cultuur voor iedereen waardevol is.