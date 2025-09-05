Zaterdag 6 september: Kinderfestival Haren in de Hortus

Door: Redactie

Bijna barst het los. Zaterdag 6 september vullen de tuinen van de Hortus zich met muziek, theater, workshops en nog veel meer.

Het Kinderfestival Haren beleeft dit jaar haar vijfde editie. Het belooft een dag te worden die kinderen én hun ouders niet snel zullen vergeten.

Tijdens het festival kunnen jonge bezoekers samen met hun gezin genieten van straattheater, creatieve workshops, sportieve activiteiten en verrassende muziek en theateroptredens.

Festivaldirectie: “We merken elk jaar hoe bijzonder het is om kinderen en ouders samen te zien ontdekken, spelen en genieten. Ons doel is om kinderen te verwonderen en ze de ruimte te geven om dingen zélf te doen – waardoor ze groeien, bloeien en vol trots naar huis gaan.”

Naast het veelzijdige programma is er volop aandacht voor lekker eten en drinken. Gezinnen kunnen neerstrijken in de Hortus en samen smullen van een breed aanbod aan hapjes en drankjes. Bij de entree ontvangen bezoekers bovendien een plattegrond en een timetable, zodat iedereen zijn eigen route door het festival kan uitstippelen.

Het Kinderfestival Haren wordt mede mogelijk gemaakt door een groot aantal sponsoren en vrijwilligers. Dankzij hun inzet en steun kan het festival uitgroeien tot een jaarlijks hoogtepunt voor gezinnen in de regio.

Datum | Zaterdag 6 september

Tijd | 12:00 – 20:00 uur

Locatie | Hortus Haren

