Zieke kastanjebomen (4) in Haren worden gerooid. Herplant volgt met andere boomsoorten.

Afgelopen week zijn gemeentelijke bomeninspecties, die drie keer per jaar plaatsvinden, afgerond. Dit heeft tot gevolg dat er dit jaar in Haren vier kastanjes verwijderd moeten worden. Er wordt begin maart een start gemaakt met het weghalen van de bomen.

Het gaat om de volgende vier bomen: één aan de Wikkehof, één aan de Van Ruusbroecweg, één aan de begraafplaats Harenerhof en één aan de Mellenssteeg. In totaal moeten er in de gemeente Groningen 47 kastanjebomen verwijderd worden.

Tegen de kastanjeziekte is nog steeds geen remedie gevonden. Wel worden er nog steeds onderzoeken gedaan met warmteproeven en het injecteren van knoflooksap. Omdat er geen prognoses over het verdere verloop in de gemeente Groningen zijn te geven, plant de gemeente voorlopig geen nieuwe kastanjes op de opengevallen plaatsen. Wel worden er andere bomen geplant die passen in de omgeving. Er wordt één-op-één herplant, dus er komen 47 bomen terug.