Zijn de eisen voor koper ‘Friescheveen’ realistisch?

Door: Redactie

Het bekende café Friescheveen aan de Meerweg in Haren staat bij inschrijving te koop, maar eventuele nieuwbouw mag niet groter worden dan het huidige pand uit 1907. De provincie is eigenaar van het pand, de gemeente bepaalt de bestemming. Er is een zogenaamd kavelpaspoort opgesteld. Daar staat in wat de gebruiksvoorwaarden zijn.

Verkoop betekent waarschijnlijk een einde aan de leegstand en verpaupering van het pand op deze toeristische route langs het Paterswoldsemeer en natuurgebied Friescheveen. De gemeente Groningen laat weten dat het pand zijn huidige bestemming zal behouden, dat wil zeggen: bedrijfswoning en horeca.

Te klein

Een belangstellende horecaondernemer die de voorwaarden heeft bestudeerd laat ons weten dat het nauwelijks mogelijk zal zijn om er een renderend horecabedrijf te ontwikkelen, omdat de koper het verwaarloosde pand bij nieuwbouw niet mag uitbreiden. Een bescheiden terras en de bouw van een fietsenberging zijn daarentegen wél toegestaan. Voorts mag er eventueel een hotel worden gevestigd, mits dit ‘iets toevoegt’ aan het huidige hotelaanbod in de regio. Biedingen kunnen tot 1 oktober worden ingediend bij de verkopende organisatie Prolander.