Zingen in Haren (6 september)

Dameskoor Eigen-wijs repeteert iedere vrijdagochtend van 9.45-11.45 uur, inclusief gezellig koffiedrinken in het Clockhuis in Haren. Men zingt een gevarieerd repertoire met Nederlandse, Duitse, Franse en Engelse liedjes van ABBA tot Mozart, evergreens en ballades, onder leiding van dirigent Hans Eijsink. Voorop staat het plezier in zingen.

Het koor nodigt u uit om op vrijdagochtend 6 september om 9.45 mee te repeteren of luisteren. Een andere vrijdagochtend mag ook. Informatie bij Truus Rabbeljee: t.rabbeljee@ ziggo.nl