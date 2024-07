Zit er een kat in uw schuur?

Nieuws:

Door: Redactie

De dierenambulance meldt dat in de zomer vaak per ongeluk katten worden opgesloten in schuren en schuurtjes, vooral als mensen met vakantie gaan. Dat is geen opzet.

Katten liggen wellicht lekker te slapen in een schuur waarvan de deur met het mooie weer open stond. Als die dan wordt afgesloten en de eigenaar gaat op reis, dan zit de kat als een ‘kat in de val’. Als u in uw schuur (of die van de buren) kijkt en u ziet een kat, wilt u dat dan melden aan de dierenambulance in Groningen?