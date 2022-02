Door: Redactie

Hesco Bouw uit Stadskanaal is sinds vandaag officieel aan de slag met de verbouw van het oude pand van Bolt Wegenbouw aan Felland in Haren. De grauwe doos wordt omgetoverd tot de nieuwe brandweerkazerne van Haren, die in november in gebruik genomen zal worden.

Het ontwerp is van BCT Architecten uit Eenschede. De kazerne wordt gebouwd in opdracht van de Veiligheidsregio Groningen.