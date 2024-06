Zoekt u personeel? Laat het de redactie weten.

Door: Redactie

Haren de Krant zou graag aandacht besteden aan de personeelskrapte in Haren, Onnen, Glimmen of Noordlaren. Het is pijnlijk om te zien hoe sommige bedrijven of winkels in problemen komen door een tekort aan personeel.

Wat is de bedoeling?

We willen een overzicht publiceren van de vacatures in Haren, Onnen, Glimmen en Noordlaren. Dicht bij huis dus.

Werkgevers, doe mee.

We roepen werkgevers op om de redactie te mailen:

*functie

*waarom bent u een aantrekkelijke werkgever

*waar kan men reageren?

Het betreft hier een redactioneel project, dus er zijn geen kosten aan verbonden.



Meedoen

Werkgevers kunnen tot 1 augustus hun vacatureinformatie mailen aan redactie@harendekrant.nl

Maak gebruik van deze optie, want je weet maar nooit!