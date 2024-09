Zomerconcert Boeremapark Haren 8 september

Nieuws:

Door: Redactie

De zomerconcerten in het Burgemeester Boeremapark lijken een goede traditie te worden. Voor het vierde achtereenvolgende jaar kan er op zondagmiddag 8 september weer worden genoten van muziek in het mooie decor van het Boeremapark. De Groningse Latin-American band Los Bomberos zal de bezoekers trakteren op zomerse muziek op een hopelijk zwoele zomernamiddag in het park. Het concert is helemaal gratis.

Vorige jaar werd bij het zomerconcert met folkzangeres Margot Merah feestelijk stilgestaan bij de afronding van de herstelwerkzaamheden in het park. Dit jaar staat de Groningse latinband Los Bomberos op het programma met een daverend optreden in het prachtig gerenoveerde Boeremapark. Het optreden begint om 15:00 uur en duurt tot ongeveer 17:00 uur. De toegang is geheel gratis en de stichting trakteert de bezoekers op een hapje en een (fris)drankje. De muziek van Los Bomberos nodigt uit tot dansen, maar wil je zitten neem dan zelf een klapstoeltje mee!

Los Bomberos

De allround Groningse latin band Los Bomberos (de brandweermannen) zorgt al vele jaren voor spetterende optredens. Dansliefhebbers kunnen los op de swingende Latijns-Amerikaanse muziek van de band. De formatie bestaat uit twee leadzangers, twee gitaristen, een tweekoppige blazerssectie en een percussiesectie.

Het repertoire bestaat niet alleen uit Zuid-Amerikaanse muziek. De band verrast het publiek ook vaak met eigenzinnige bewerkingen van bekende popsongs en eigen Nederlandse en Spaanstalige nummers. De band bracht onder andere met succes de cd “Cuba Blues” uit, met grappige Groningse teksten op de thema’s van Buena Vista Social Club.

Het zomerconcert in het Burgemeester Boeremapark wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de gemeente Groningen.

Voor meer informatie over het zomerconcert in het Boeremapark en de activiteiten van de Stichting Burgemeester Boeremapark bezoek de website: www.boeremapark.nl .