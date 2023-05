Zonnedak op pensionstal Onneresch te Onnen

Door: Sales

Vanuit Duurzaam Haren is eind 2021 de zoektocht gestart naar geschikte daken om een collectief project voor zonne-energie op te realiseren. Men kwam in contact met Ecoop die juist een asbestdak-inventarisatie had uitgevoerd bij de eigenaren van de pensionstal Onneresch. Het dak is inmiddels gesaneerd en vervangen.

Op het dak zijn nu 252 zonnepanelen aangebracht, die goed zijn voor circa 87.000 KWh aan stroom per jaar. Voor dit project is de opwek-coöperatie Duurzaam Onnen opgericht en de projectleiding is uitgevoerd door Ecoop. Er kwam best veel kijken bij het project. Voor de financiering is men een lokale campagne gestart om participanten te vinden. Ze konden meedoen vanaf 250 euro. In totaal zijn er 29 deelnemers die met z’n allen 86.500 euro bijeen hebben gebracht. Met dat vermogen en een lening van het Fonds Nieuwe Doen was de installatie te financieren.

Verder moest bij de notaris worden vastgelegd dat het dak gebruikt mag worden, de verzekering, de uitbreiding van de stroomvoorziening, offertes aanvragen voor de zonnepanelen, leverancier kiezen en aansturen, de bestrating moest hersteld et cetera. De vrijwilligers van Duurzaam Onnen werden hierbij professioneel ondersteund door een projectleider van Ecoop. Dat, en het feit dat men al meer ervaring had met zonneprojecten, zorgde ervoor dat het project binnen een jaar gerealiseerd is. Onlangs is het zonnedak officieel in werking gesteld.