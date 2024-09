Stand van zaken: Zonnepark bij Mikkelhorst wekt stroom op voor 600 huishoudens

Nieuws:

Haren de Krant wilde graag weten hoe het gaat met het Polycultuurpark Mikkelhorst (4000 zonnepanelen) sinds de oplevering in najaar 2021. Het antwoord komt van Willem Rienks, projectleider van het bureau ROM3D uit Harfsen, dat het project heeft begeleid.

Het polycultuurpark had als opzet om zonnepanelen te combineren met planten, fruitbomen en grazend kleinvee. Nu is gebleken dat het kleinvee moeite heeft met de drassige bodem en dat ook de opbrengst van fruit en bessen nog wat op gang moet komen, aldus de projectleider.

Wat de ‘harde’ opbrengst betreft zijn de berichten boven verwachting. Rienks zegt dat het park stroom voor 600 huishoudens levert (1,6 miljoen kilowatt/uur per jaar). Door de energiecrisis die in 2023 plaatsgreep heeft het park extra geld verdiend (hoge energieprijzen) zodat dat jaar vrijwel zonder subsidies kon worden geproduceerd. Minpunt in het verhaal is het overvolle stroomnet. Op verzoek van Enexis levert het park op zonnige piekmomenten even geen stroom. Een batterij om stroom te bewaren kan evenwel financieel niet uit, aldus Willem Rienks. Op dit moment (dalende energieprijzen) draait het park weer volgens prognose.

Over het geheel is Rienks tevreden over de gang van zaken. Dat geldt niet voor alle omwonenden. Eén van hen liet via het platform van Haren de Krant weten nog steeds boos te zijn dat het project met ‘leugens’ is doorgedrukt en dat er van het plaatje van ‘planten, fruitbomen en kleinvee’ niets terecht zou zijn gekomen.

Wie zelf een beeld wil krijgen van de ontwikkeling kan zaterdag gaan kijken. Op zaterdag 21 september 2024 wordt landelijk een Open-Energiedag gehouden. Op die dag kunnen bezoekers, verspreid door het land, een kijkje nemen bij diverse duurzame energieprojecten. Coöperatie Duurzaam Haren doet hieraan mee met het Polycultuur Zonnepark de Mikkelhorst, Klaverlaan 37, Haren. Zie https://www.duurzaamharen.nl/open-dag-polycultuur-zonnepark-de-mikkelhorst/



Plaatsing van het eerste paneel in juli 2023 door Michiel Verbeek van Duurzaam Haren en wethouder Philip Broeksma.