Zonneweide Glimmen financiert bomenplant

Nieuws:

Door: Redactie

De Energie Coöperatie Zonneweide Glimmen is opgericht om bij te dragen aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. Het bouwen van de zonneweide met haar 4320 zonnepanelen kostte echter zo’n 1500 ton CO2. Op basis van o.a. onderzoek van de Wageningen Universiteit zou met de aanplant van 3750 CO2- vastleggende bomen deze 1500 ton CO2 kunnen worden gecompenseerd.

Daarmee wordt de zogeheten CO2-terugverdientijd van de zonneweide terug gebracht naar nul. En gaat de zonneweide direct vanaf het begin doen waarvoor ze bedoeld is: bijdragen aan het reduceren van onze CO2-uitstoot. 3750 bomen worden daarom gedoneerd aan de non-profit organisatie Trees For All. Deze organisatie heeft veel ervaring met het planten van bossen in Nederland en in het buitenland, voor een beter klimaat, meer biodiversiteit en gezonde leefomstandigheden.

De bomen zullen worden aangeplant in het Gorecht gebied en ondergebracht in het project ‘Aanvalsplan landschapselementen Gorecht’. De provincie Groningen, de gemeente Groningen en Landschapsbeheer Groningen werken nauw samen om de karakteristieke landschapselementen in dit gebied te herstellen of nieuw aan te leggen.

Het Gorecht is een oud landschap, liggend op de uitloper van de Hondsrug rondom de dorpen Haren, Onnen en Glimmen. Het gebied wordt gekenmerkt door es dorpen die verspreid liggen tussen de beekdalen van de Drentsche Aa en de Hunze. De dorpen liggen langs kronkelende wegen met een lanenstructuur die vaak de essen, (zoals de Glimmeresch, de Onneresch en de Noordlaarderesch), omzomen. Kenmerkende landschapselementen zijn houtwallen, houtsingels, meidoornheggen, poelen, dobben, erven en (kleine) boselementen.

Samen vormen deze landschapselementen ecologische verbindingen met de grotere bossen, landgoederen en lagergelegen beekdalen van de Drentsche Aa en de Hunze. Doelstelling van het project ‘Aanvalsplan landschapselementen Gorecht’ is het versterken van deze karakteristieke landschapsstructuur door aanleg en herstel van opgaande landschapselementen. Concreet gaat het om herstel of nieuwe aanleg van 4 kilometer houtwal, scheer- of struweelhaag, houtsingel en/of elzensingels.



De Energie Coöperatie Zonneweide Glimmen is blij om hier aan bij te kunnen dragen, aldus een persbericht.

Niet alleen aan het tegengaan van de klimaatverandering door middel van het vastleggen van CO2 in bomen. Maar ook aan het versterken van de biodiversiteit en het klimaat robuust maken van onze prachtige landschappen.



Zie ook:

https://treesforall.nl/projecten/landschapselementen-gorecht/



https://landschapsbeheergroningen.nl/projecten-beplanting-biodiversiteit/aanvalsplan-landschapselementen-gorecht/?utm_campaign=Nieuwsbrief+Haren&utm_medium=email&utm_source=Mailer