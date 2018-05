Studenten koken voor ouderen, leuk concept

Door: Redactie

Vier studenten uit Groningen hebben een ludiek plan ontwikkeld en zijn in 2015 begonnen met het uitvoeren daarvan. Michaël Bayer is één van hen: “We waren met vier studenten, die allemaal heel graag eten koken. We kookten vaak voor medestudenten, soms voor grote groepen tijdens studentendiners. We kwamen toen op het idee om er een bedrijf van te maken.”

Onder de naam Studentchef biedt het ondernemende viertal zich aan als ‘kook-equipe’. Ze kookten in het begin vooral voor studenten en studentenverenigingen, maar tegenwoordig hebben ze ook veel werkenden als klant. Ze bereiden hun diners tijdens allerlei soorten feesten. “Het zijn altijd particuliere diners, we zijn dus geen restaurant”, zegt Bayer. “Onze chefs koken in de keuken van de klanten. We moeten ons natuurlijk wel houden aan regels op het gebied van hygiëne, vaak handen wassen. En we kopen per diner dagverse ingrediënten in.” De zaken liepen in Groningen zo goed, dat de studenten ook in Leiden en Amsterdam kook-equipes hebben opgericht, waarbij weer andere studenten zijn aangesloten. Wat hen bindt is de passie voor het koken.

Prijs is laag

Bayer: “We kunnen voor 19,50 per persoon een mooi driegangen-diner bereiden, dat is natuurlijk heel betaalbaar. We verdienen er dan nog genoeg aan om er zelf iets aan over te houden. Het is een succesvolle formule en een erg leuke bijbaan, naast de studie.” Zelf werkte Michaël als scholier in een restaurant, maar hij wil niet écht de horeca in. Daarom koos hij voor de studie Economie en start in september met de master Finance. “Heel wat anders, maar omdat we koken zo leuk vinden is het een prima combinatie”, zegt hij.

Ouderen als klant

Onlangs zaten de kokende studenten te praten over het aanboren van nieuwe doelgroepen in Haren. Michaël: “We dachten aan ouderen, die vaak niet meer zelf kunnen koken en bovendien soms erg eenzaam zijn. Aangezien wij als jonge studenten altijd leven in de brouwerij brengen, denken we dat we voor ouderen iets kunnen betekenen. We willen wel koken bij mensen thuis of in Harense zorgcentra. Als het lukt gaan we samen met de bewoners koken en in ieder geval gaan we het diner gezamenlijk nuttigen”, zegt Bayer. in Haren gaan de jonge koks al koken bij een zorginstelling voor ouderen.

Meer informatie: www.studentchef.nl