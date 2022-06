Bericht van Amber en Henk-Jan uit Oekraïne (helpers uit Haren)

Door: Redactie

Het contact met Amber en Henk-Jan, beiden uit Haren, is schaars. Sinds vorige maand zijn zij met Maaike op pad in Oekraïne om hulpgoederen vanuit centrale verzamelpunten tot achter de voordeur te brengen van mensen die lijden onder de oorlog met Rusland. De Harenaars zagen heus wel de gevaren van hun missie, maar de innerlijke drang om te helpen was sterker.

We kregen een bericht van hen: “Hallo, alles gaat goed hier. We maken wel heftige dingen mee, maar tot nu toe valt het binnen onze draagkracht. We rijden nu in een tweedaagse rit naar het front toe, op een plek waar een aanval wordt verwacht. Het worden dagen waarbij we de ogen en oren goed open moeten houden.”

In het bericht wordt (waarschijnlijk bewust) geen enkele plaats genoemd. Wilt u de reis financieel steunen? Het geld mag gestuurd worden naar:

NL84 RABO 0379111888 t.n.v. H.J. Buist

Ook zijn maandelijkse vaste bijdrages zeer welkom.