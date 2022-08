Blog 16 augustus uit Oekraïne: Henk Jan en Amber uit Haren verdelen hulpgoederen in oorlogsgebied

Door: Redactie

Vervolg van de blog van 22 juli.

Angst en spanning

Toen we voor het eerst in Oekraïne aankwamen begin maart leek alles spannend en onveilig. De tweede keer dat we het land inkwamen gingen we verder en werd dit gevoel sterker. De derde keer zijn we hier gekomen om langer te blijven. Echt angstig of bang zijn we tot nu toe nog niet geweest. Spanning is er in bepaalde situaties wel. We merken beide dat deze grens gemakkelijk verschuift. Naarmate we hier langer zijn schuiven we de grens steeds verder op met wat we doen of waar we naartoe gaan. Naarmate we dingen doen die meer risico met zich meebrengen wordt het perspectief op wat nodig is in dit land ook steeds duidelijker. Gevaar begin je te wegen tegen noodzaak. Je weegt de risico’s die je zelf loopt af tegen het goede wat je probeert te bereiken. Kijkend met een hart vol liefde zal je niet snel ‘nee’ zeggen. En wordt het gemakkelijker om je taak gefoust uit te voeren zonder een gevoel van angst of onzekerheid.

Henk-Jan en Amber

Wilt u de reis financieel steunen? Het geld mag gestuurd worden naar:

NL84 RABO 0379111888 t.n.v. H.J. Buist

Ook zijn maandelijkse vaste bijdrages zeer welkom.