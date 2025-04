Blog Fietsend naar de Hemel (deel 4)

Column:

Uitlopen of doodlopen

Door Freerk de Boer, die bezig is aan zijn laatste levensfase.

Verhaal over lente en mijn toekomst. Het begint in november met een raar bericht van mijn arts. Meneer de Boer uw leven is eindig en als u nog iets wilt ondernemen dan stel ik voor daar snel mee te beginnen. Aaiii dat is een binnenkomertje en de hersens kraken. Nu ben ik niet snel van mijn stuk te brengen en dat is voor mij best fijn. Veel mensen zullen daar anders mee omgaan met de conclusie dat de dood zich zal melden op een, toch onbekend, moment maar wel eerder dan gewild. Dus er wordt een plan gemaakt en we gaan fietsen maar niet naar Rome , Lourdes is de keuze. Maar het is winter hoor ik om mij heen. Ja en? We gaan en het begin is koud soms erg koud. Het leuke van winterfietsen is dat mensen erg verrast en positief zijn dat wij deze tocht ondernemen in dit jaargetijde. Of men wil niet zeggen dat we gek zijn. Met een karretje aan de fiets de eerste vier weken fietsen over soms natte en modderige wegen. En dan die wind! Altijd tegen ons in. Indruk maakt het wel en we trekken er de lokale en landelijke media mee. Iets wat een extra motivatie meebrengt. Het voordeel om nu te gaan is dat je de lente tegemoet fietst en dat is een dubbele lading in dit verhaal. Mijn lente is al jaren geleden voorbij en zelfs de zomer zag ik gedeeltelijk voorbij trekken. Nu staat mijn toekomst in het teken van doodlopen, niet letterlijk hoor ik fiets liever, maar uitlopen naar de seniorentijd lijkt een utopie. Inmiddels rijden we in midden Frankrijk en komt Lourdes dichterbij en dat in het seizoen dat de natuur uitloopt. Ik kan gaan zitten somberen over de overgebleven tijd maar daar win ik niks mee. Er is nog zoveel te zien en te doen in mijn uitlooptijd, klinkt toch leuker, samen willen we er nog meer op uit de natuur in of op stedentrips, weet ik dat wel zeker, of nog een paar routes compleet uitfietsen en daar mooie herinneringen mee maken voor later. Wel het later van Maria en mijn dochter natuurlijk maar de fotoalbums zullen best nog eens bekeken worden en dan komt het leven van ons boven drijven. En dat leven heb ik van genoten en zolang het kan blijf ik dat doen en misschien is dat ook voor mijn medemensen een fijne optie. Doe iets wat jou gelukkig en blij maakt of je nu gezond bent of als het tegenzit in je leven.