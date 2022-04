Blog: Harenaars naar het oorlogsfront (deel 2) – ze naderen Oekraïne

Door: Redactie

Amber Kos en Henk-Jan Buist uit Haren gaan opnieuw naar Oekraïne om te helpen. Niet aan de Pools-Oekraïense grens, maar diep het land in waar de nood hoog is. Zij gaan vanaf centrale distributieplaatsen tot waar de vrachtwagens kunnen komen een fijnmazige distributie van hulpgoederen verzorgen tot aan de huizen van mensen die het zwaarst getroffen worden door de oorlog. Het is niet zonder gevaar, maar een diepe innerlijke drang stuurt deze twee jonge mensen naar het oosten. Waar mogelijk houden ze ons op de hoogte en Haren de Krant publiceert hun verslagen hier.

Wilt u de reis financieel steunen? Het geld kan overgemaakt worden naar:

NL84 RABO 0379111888 t.n.v. H.J. Buist

Ook zijn maandelijkse vaste bijdrages zeer welkom.

Wie contact wil met Henk-Jan Buist en Amber Kos kan mailen naar ackos98@hotmail.com. Op de foto onder: Vertrek vanaf de Gorechthoeve aan de Rijksstraatweg in Haren.

Bericht van Amber en Henk-Jan 7-4-2022

Daar gaan we dan. Na drie weken werken, bellen, plannen en overleggen kunnen we met onze pas gekochte bus gevuld met (gedoneerde) hulpgoederen vertrekken. We zullen er twee dagen over doen om naar Oekraïne te rijden. Bij ons contact aldaar horen we wat onze volgende halte zal zijn. Een aantal dagen geleden heeft het programma Eén Vandaag (NPO 1) ons gefilmd en geïnterviewd. Via Haren de Krant zijn we met hen in contact gekomen. Ondanks dat we het spannend vonden om weer gefilmd te worden voelde dit toch heel goed om te doen. We kunnen daardoor nog breder uitdragen waarom we bezig zijn voor Oekraïne. In plaats van een statisch gesprek was er ruimte voor veel warmte en openheid. Vandaag (7 april) om 18.15 uur zit het in de uitzending. We zijn erg benieuwd hoe alle fragmenten bij elkaar zijn gebracht. Zaterdag 9 april vertrekt er een tweede auto. Maaike Verhoeven (die de vorige keer ook mee was) en Jelle (die we via een oom van Amber hebben leren kennen) rijden in een auto met een grote aanhanger.

Toen we ergens middenin Tsjechië waren bij een benzinepomp gebeurde er iets heel moois. Hoppa! Hele tank met 60 liter volgetankt. Vervolgens werden we aangesproken door vier mensen. Twee Fransen die ook onderweg waren naar Oekraïne. Daarnaast twee locals. Die locals stonden erop dat ze onze benzine zouden betalen, de Fransman gaf ons ook nog 50 euro. Uiteindelijk kan kwaad alleen worden overwonnen met liefde. Ook deze mensen dank ik voor hun steun, hun gebaar sluiten we in ons hart!

Onze nieuwe Ford Transit rijdt nog beter en sneller dan we hadden kunnen hopen. De reis is zo toch een stuk meer ontspannen dan de vorige twee keer. Je komt beter in de reis, omdat de reisdagen nu dragelijk lang zijn en de volgende ochtend kunnen we uitgerust op pad. De eerste nacht hebben we heerlijk overnacht in een buitenwijk van Praag, nacht 2 hebben we een uur voorbij Boedapest doorgebracht. We hoeven nu nog maar een dikke twee uur te rijden om aan te komen in de omgeving van Barkasovo waar ons contact in de buurt woont.

Wil je ons volgen op Facebook? Dat kan: https://www.facebook.com/groups/895511301116854/?ref=share

We rijden nu vol goede moed door. De volgende blog sturen we over een paar dagen.

Groeten van Amber en Henk-Jan

