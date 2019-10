Column Bert Heikens (huisarts) oktober 2019

Column:

Door: Redactie

Griepprik… Doen!

Een paar jaar geleden stond ik ‘s ochtends op, voelde me niet helemaal fit maar besloot toch naar de praktijk te gaan. Ongeveer twee uur later zat ik met hevige rillingen in mijn auto terug naar huis. Thuis aangekomen, had ik een temperatuur van 39,5 graden en wilde ik niets liever dan alleen maar onder de wol liggen. Overal spierpijn, hoofdpijn en een lichte hoest. Ik had de griep en ben anderhalve dag mijn bed niet meer uit geweest. De griepprik had ik wel genomen maar die had dus niks geholpen. Dit is dus precies wat ik vaak hoor: “ik neem de griepprik maar niet, want ziek ben ik alsnog geweest”. Is het dus wel zinnig de griepprik te nemen? Jazeker! Het blijkt dat je met de prik gemiddeld 40 van de 100 mensen beschermt tegen de griep. De andere 60 mensen worden alsnog ziek maar hebben minder last en krijgen minder complicaties. Zij zijn in enigerlei mate dus ook beschermd. Ik weet niet of u wel eens een echte griep heeft gehad, maar je kunt je er behoorlijk ziek van voelen, zoals ik destijds. Laat staan dat je al wat ouder bent of een chronische ziekte hebt zoals diabetes of een hartaandoening. Er zijn meer risicogroepen. Dan kun je behoorlijk de gevolgen ondervinden, zoals een longontsteking. Essentieel dus om de griepprik te nemen, tenminste als u onder de doelgroep valt. U krijgt de oproep via uw huisarts.