Column Bert Heikens, huisarts te Haren april 2022

Column:

Door: Redactie

Opleiding

Kippenvel kreeg ik laatst toen de huisarts-in-opleiding die ik sinds kort begeleid een gesprek met een patiënt zag hebben. Zo natuurlijk en empatisch verliep de communicatie dat ik er even vol bewondering naar zat te kijken. Een nieuwe huisarts die het vak nu al verstaat. En zij is gelukkig niet de enige, want in heel Nederland worden uiteraard nieuwe huisartsen opgeleid. De Nederlandse huisarts, de basis van ons gezondheidszorgsysteem mag ik wel zeggen. En met trots. Sinds kort ben ik weer begonnen om nieuwe huisartsen op te leiden. Zeven jaar geleden deed ik dat ook al maar moest toen stoppen wegens ruimtegebrek. Nu in ons nieuwe praktijkpand is er een extra spreekkamer voor een aios. Een aios is een afkorting die staat voor arts in opleiding tot (medisch) specialist. Ze zijn al arts en hebben vaak al ervaring opgedaan in bijvoorbeeld ziekenhuizen of verpleeghuizen. Veel mensen vergeten dat wel eens, maar een huisarts is in feite ook een medisch specialist, alleen dan een die van alle vakgebieden wat moet afweten. Een specialist huisartsgeneeskunde. De opleiding duurt drie jaar en bestaat grotendeels uit het onder begeleiding meedraaien in een huisartsenpraktijk.

Er komt heel wat bij kijken om dit mooie vak te kunnen uitoefenen. Niet alleen is een aios actief binnen een praktijk, maar zal hij of zij ook begeleid worden en cursusdagen hebben bij de huisartsopleiding. Ook de opleiders zoals ik, worden begeleid en gecontroleerd op kwaliteit. Kortom, u kunt er gerust op zijn dat Nederland vooraan zal blijven lopen met zijn huisartsgeneeskunde. Zeker als ik zie dat diegenen die voor dit vak kiezen dit uit volle overtuiging doen.