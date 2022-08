Column Bert Heikens, huisarts te Haren (augustus 2022)

Column:

Door: Redactie

Collegiaal

Dienst doen in de zomer heeft altijd zijn charmes. Het mooie aan het huisartsenvak is toch wel de huisbezoeken, vooral die tijdens de dienst op het platteland. Ook bezoeken aan campings en hotels horen daar soms bij. Zo kregen we de opdracht een visite te doen bij een patiënt met hevige rugpijn op een camping. Het was ergens in de provincie en we moesten met de auto een stuk het terrein oprijden. De slagboom werd opengedaan door de eigenaar die op de hoogte was van onze komst. In de stacaravan was een vrouw die zichtbaar veel pijn leed, niet op of neer kon en die ik moest onderzoeken op een klein bed. Ik kon me nauwelijks bewegen in de krappe ruimte. De echtgenoot stond er hulpeloos bij. Het bleek een hernia te zijn, waarbij het meestal zo is dat je behalve pijnstilling en adviezen niet direct heel veel kan doen. Zo was het niet bij deze mevrouw, want ze leed zichtbaar en had inmiddels al vele pijnstillers gehad die niet veel hielpen. Bovendien kon ze zich bijna niet meer bewegen. Uiteindelijk besloot ik de dienstdoende neuroloog in het ziekenhuis te bellen en verzocht hem om een opname. Op dat moment was het erg fijn een neuroloog te treffen die begrip had voor mijn situatie omdat ik ook niet veel anders kon. Want in het ziekenhuis zouden ze haar ook eerst alleen maar in een bed leggen en pas later een scan maken. Na de ambulance gebeld te hebben kon ze opgenomen worden in het ziekenhuis. Het echtpaar was zichtbaar opgelucht. Als huisarts is het erg fijn om een arts in het ziekenhuis aan de lijn te krijgen die de werksituatie van de huisarts kent en ook waardeert. Insturen naar een ziekenhuis is niet altijd strikt medisch noodzakelijk maar soms wel de enige oplossing. Teamwork met ziekenhuis en huisartsen!