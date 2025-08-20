Column Bert Heikens, huisarts te Haren – augustus 2025

Column:

Door: Redactie

Chat GPT

Tijdens het spreekuur sprak ik een patiënt met allerlei lastige symptomen, ervan overtuigd dat hij een zeldzame aandoening had. Zelf had ik er nog nooit van gehoord. Op mijn vraag hoe hij daarbij kwam, antwoordde hij: “Ik heb dit via ChatGPT opgezocht.” Even stond ik met mijn mond vol tanden. Ik zei dat ik het eerst zelf moest nakijken en had meerdere consulten nodig om tot een heel andere diagnose te komen. Gelukkig kon ik de verontrustende AI-uitkomst goed weerleggen. Voor ons als artsen is ChatGPT in korte tijd een nieuw medium geworden, waar we ons aan moeten aanpassen. Toch wil ik u waarschuwen voor deze AI-assistent. Voorheen hadden we Dr. Google, maar daarmee konden we nog redelijk uit de voeten. Met AI wordt het lastiger, juist omdat veel mensen alles voor waar aannemen. Een groot nadeel is dat ChatGPT de patiënt niet kent, geen lichaamstaal ziet, geen nuance hoort en geen lichamelijk onderzoek kan doen. Er is bovendien een reëel risico op misinformatie: de chatbot plukt alle informatie rechtstreeks van het internet, inclusief onbetrouwbare bronnen. Hij voegt daar vaak een eigen, soms onjuiste, interpretatie aan toe. Daarom zou ik het dringende advies willen geven om niet klakkeloos te geloven wat onze AI-robot zegt. Ook al klinkt het nog zo mooi en goed en heeft u uw uiterste best gedaan om hem van zoveel mogelijk informatie voorzien bij de opdracht. Het zou me niet verbazen dat AI snel verbetert, waardoor we er uiteindelijk meer op kunnen varen. Maar dat is nu beslist nog niet zo. Tot slot ben ik ervan overtuigd dat AI ons vak niet zomaar kan overnemen. Het zal ons eerder in toenemende mate gaan ondersteunen bij ons werk. En dat is, vind ik persoonlijk, een mooi vooruitzicht.