Column Bert Heikens, huisarts te Haren (juni 2022)

Column:

Door: Redactie

Oneigenlijk

Onlangs las ik een stuk van een collega, huisarts in Harderwijk, over de toenemende drukte bij de Nederlands huisarts. Daarbij gaf ze aan dat de huisarts er steeds meer oneigenlijke taken bij krijgt. Dit naast alle drukte in de huisartspraktijk door oplopende wachtlijsten in de zorg, de inmiddels zeer slechte toegankelijkheid tot de jeugdzorg en GGZ, diensten die drukker en zwaarder worden et cetera. Wat zijn nu die oneigenlijke taken? Dit zijn bijvoorbeeld het maken van medische verklaringen bij annuleren van vakanties, studievertragingen of een school die om een briefje vraagt als een leerling ziek is. Maar ook de GGZ-instanties die verstopt zitten en verwijzen naar de huisarts met zijn POH-GGZ. Gevolg is dat de spreekuren van deze praktijkondersteuner ook verstopt raken. Vaak wordt wel gezegd door allerlei instanties; “bel de huisarts maar”. Dit is tekenend voor deze tijd en reden waarom de huisartsen steeds vaker aan de bel trekken. Er zal wat moeten veranderen willen we de huisartsenzorg intact houden. Aangezien wij er altijd voor de patiënt willen zijn, juist omdat wij een vertrouwensband met onze patiënten hebben, is het vaak moeilijk om nee te zeggen. Je wilt immers die band niet verstoren. Maar ik denk juist dat we ons vak in ere kunnen houden door al die oneigenlijke taken toch weer meer af te gaan stoten. Hierdoor houden we uiteindelijk meer tijd over voor de patiënt en kunnen we de zorg zinnig en betaalbaar houden. Ik hoop dat u als patiënt hiervoor begrip zult hebben. Ik ben ervan overtuigd dat de vertrouwensband die we met elkaar hebben dan zal blijven zoals die nu is.