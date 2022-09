Column Bert Heikens, huisarts te Haren (september 2022)

Column:

Door: Redactie

Mooie verhalen

Terwijl ik dit schrijf ben ik net terug van een nascholing van de huisartsenopleiding. Sinds kort leid ik weer huisartsen op en dan wordt er ook onderwijs aan de opleiders gegeven. Hoe leer je een nieuwe huisarts het vak? Geloof me, dit gebeurt erg gedegen. Er worden hoge eisen aan gesteld. En dat is maar goed ook, de Nederlandse huisarts staat hoog in aanzien en dat moeten we vooral zo zien te houden.

Maar wat is het toch leuk tijdens zo’n dag altijd weer bijzondere verhalen te horen van collega’s in de provincie. Misschien is het leuk even wat te delen met u. Zo hoorde ik van een huisarts op een van de Waddeneilanden dat de dokter daar volledig wordt opgenomen in de hechte gemeenschap op het eiland. Zij wordt bijvoorbeeld steevast met de voornaam aangesproken door haar patiënten want op het eiland noemt iedereen elkaar bij de voornaam. Een collega in een klein Fries dorpje vertelde dat in zijn dorp het bijna niet voorkomt dat je een patiënt die eigenlijk niet meer thuis kan wonen, met spoed naar een verpleeghuis moet sturen. Dan zorgt eigenlijk per direct de hele buurt voor hem of haar. Samen met de familie. In stedelijk gebied is dit vaak ondenkbaar. Weer een andere jonge dokter vertelt met plezier over zijn kleine solopraktijk op het platteland met apotheek, iets waarvan je denkt dat dat bijna niet meer bestaat. Stuk voor stuk zijn het artsen die met passie hun werk uitoefenen. Gelukkig, want aan de andere kant zijn er veel huisartsen die het vak steeds zwaarder vinden worden en ermee stoppen. Wat ik merk is dat hier gelukkig nu veel aandacht voor is en dat ook hier vast wel weer een oplossing voor zal komen. Ook met dank aan bovengenoemde collega’s die je er weer aan herinneren hoe mooi ons vak nog steeds is.