Column centrummanager Daphne de Haan – augustus 2025

Column:

Door: Redactie

Zomerse mijmeringen

De zomers verlopen over het algemeen vrij rustig. Direct vanaf de eerste dag van de schoolvakantie merk je dat Haren in een soort van ruststand gaat. Op straat, in het centrum, overal voel je dat de sfeer relaxter is. Helaas is Haren geen toeristische trekpleister, maar merken we door de komst van o.a. camping de Kleine Wereld wel dat er meer vakantiegangers rondlopen. Grote aanwinst voor ons dorp en de omgeving. Direct als ik terug ben van mijn eigen vakantie loop ik een rondje door het centrum. Wat hou ik toch van dit dorp. Ik maak een praatje bij de bakker en zwaai naar een bekende die aan de andere kant van de straat loopt. Heerlijk om weer thuis te zijn! Wel merk ik dat het centrum aan het veranderen is en niet altijd in de richting die ik graag zou willen. Er komen panden leeg, waar tot voor kort nog een ondernemer zijn hart en ziel in stak. Het doet iets met mij als inwoner én ondernemer van ons prachtige dorp. Het echte verlies is niet alleen dat de winkel weg is met je favoriete producten maar vooral ook de mensen erachter! Hun verhalen, hun lach, hun vaste stek in ons dorp. Het raakt mij om te zien dat we in korte tijd veel van dit soort ondernemers zijn verloren. Ik hoop dan ook dat we als Harenaars niet alleen achteraf pas waarderen wat wij hadden maar juist kijken naar wat er nu is! Want ieder kop koffie, nieuwe blouse, etentje of een cadeautje zorgt dat Haren levendig blijft.

Tips, vragen of opmerkingen?

Mail mij!

info@bedrijvenverenigingharen.nl