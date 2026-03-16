Column centrummanager Daphne de Haan – maart 2026

Column:

Door: Redactie

Net zo trots?

Ben jij net zo trots als ik? Haren is een prachtig dorp. Groen, over het algemeen veilig, prachtige lanen. Goede scholen en vooral heel veel fijne winkels en horeca waar mensen van buiten het dorp graag voor omrijden. Daar mogen we best heel erg trots op zijn.

Steeds vaker voelt het alsof Haren verandert in een plek waar mensen vooral komen consumeren. Een koffie, een lunch, een boodschap. Ze genieten van alles wat het dorp te bieden heeft, prima voor de handel natuurlijk en daar zijn wij ook erg dankbaar voor. Maar mijn vraag aan jou is: ben jij wel trots op het dorp waar je woont? Want een dorp bouw je niet alleen met mooie huizen en goede voorzieningen. Een dorp bouw je met mensen die trots zijn. Waarderen wat wij hier hebben en die zich verbonden voelen. Dorpsgenoten die iets willen bijdragen. Die begrijpen dat een levendig dorp niet vanzelf ontstaat. Waar zijn de inwoners die zeggen: dit is mijn dorp, hier ben ik trots op en ik wil er iets aan bijdragen om ons moois te behouden en zelfs nog beter te maken. Mensen die hun schouders zetten onder vrijwillige verenigingen. Die lokale initiatieven steunen. Die ondernemers niet alleen zien als plek om iets te halen, maar als onderdeel van de kracht van het dorp. Want een dorp zonder trots wordt langzaam een plek waar mensen alleen nog gebruik van maken.

En dat zou zonde zijn. Want Haren heeft alles in zich om een dorp te zijn waar mensen niet alleen wonen, maar waar we met elkaar trots kunnen zijn. Trots op de ondernemers. Trots op de verenigingen. Trots op de evenementen. Trots op elkaar. Misschien moeten we die vraag weer wat vaker stellen: Niet alleen wat heeft Haren mij te bieden?Maar vooral:

Ben ik trots genoeg op Haren om er ook een steentje aan bij te dragen…

