Column Daphne de Haan (centrummanager Haren) juni 2022

Column:

Door: Redactie

Interactie

De activiteiten en evenementen in ons dorp Haren worden georganiseerd door vrijwilligers. Ze krijgen niet betaald, maar vinden gewoon dat zij een bijdrage moeten leveren aan de lokale samenleving. Aan hun dorp. Vrijwilligers stellen zich kwetsbaar op, net als winkeliers trouwens. Ze steken hun nek uit en hun prestatie is voor iedereen te zien. We leven in een tijd dat iedereen snel een oordeel klaar heeft over het gebodene. Social media lijken soms een klaagmuur en een plek waar je keihard en zelfs onfatsoenlijk meningen mag verkondigen. Ook over winkels en evenementen die in het dorp worden georganiseerd. Soms is het kwetsend voor winkeliers en vrijwilligers, kan ik uit ervaring vertellen. Toch wil ik het ook van de positieve kant zien. Het publiek voelt zich erg verbonden met Haren en wil er het beste van maken. Daar moeten we eigenlijk blij mee zijn. Over de zomermarkt in de nieuwe opzet lopen de meningen uiteen; gelukkig maar. We kunnen ervan leren. Als ik (als Centrummanager) de kans maar krijg om met mensen in gesprek te gaan. Met beledigingen op social media (bah!) kun je misschien je hart even luchten, maar het dorp heeft er niet zoveel aan. Daarom doe ik een oproep aan iedereen met hart voor Haren: laat je suggesties of verbeterpunten horen. Mail aan info@ondernemendharen.nl. Samen houden we Haren leuk en maken we het dorp nóg mooier.