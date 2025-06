Column Daphne de Haan, centrummanager Haren (juni 2025)

Column:

Door: Redactie

Waarom ondernemen in Haren?

Wie in Haren onderneemt, weet dat je dat niet zomaar doet. Je kiest niet alleen voor een locatie maar voor een gemeenschap. Haren is geen stad, geen bedrijventerrein vol anonieme kantoren. Haren is een dorp – met een ziel, een identiteit en vooral: mensen die elkaar kennen. Dat is meteen de charme én de uitdaging van ondernemen hier. Klanten zijn over het algemeen geen vluchtige passanten, maar buren. Je krijgt een goede naam of juist niet en dat gaat rond. Je moet er dus staan. Niet alleen met kwaliteit, maar ook met je hart. Wie écht iets toevoegt, merkt dat Haren loyaal is. Tegelijkertijd voelen wij ook de grenzen. Haren is klein. Je zit niet midden in de hectiek van Groningen, waar dagelijks duizenden mensen langs je etalage lopen. Hier moet je zelf naar buiten, creatief zijn, je klanten opzoeken. Ondernemen in Haren is pionieren met wortels: je zoekt vernieuwing, maar je blijft trouw aan de waarden van het dorp. Gelukkig zit er beweging in. Steeds meer ondernemers kiezen bewust voor Haren. Ze zoeken rust, ruimte, een betrokken publiek – en durven te dromen van iets nieuws op een vertrouwde plek. Dat vraagt lef. Maar het levert je iets bijzonders op: ondernemerschap dat niet alleen draait om winst, maar ook om verbinding. Misschien is dát wel de echte kracht van ondernemen in Haren. Je bouwt hier niet alleen aan je bedrijf, maar ook aan de gemeenschap. En dat is – in deze tijd van vluchtigheid – misschien wel het krachtigste verdienmodel dat er is. Wil jij ook net als ik ondernemen in Haren en bijdragen aan ons prachtige dorp? Mail mij!

