Column Daphne de Haan, centrummanager (mei 2022)

Column:

Door: Redactie

Bedankt!

Als centrummanager spreek ik vaak namens ondernemers en natuurlijk is niet iedereen het altijd met mij eens. Dat kan en hoeft ook niet. Mijn vorige column heeft bijvoorbeeld ook kritiek opgeleverd. Maar met de kern van mijn verhaal is vrijwel iedereen het wél eens. Die kern (letterlijk) is simpel: met elkaar samen (u en wij) geven we de winkels van Haren bestaansrecht en daar hebben we allemaal belang bij. Bij woningen die te koop staan, staat bijna altijd: ‘…gelegen in een groen dorp met een veelzijdig winkelaanbod’. Daar willen we graag wonen en onze boodschappen doen in een fijne sfeer. Dat alles maken we samen mogelijk. Wij als winkeliers, u als klant. We mogen als ondernemers heel blij zijn met onze goede onderlinge contacten, maar misschien nog wel meer met de hechte band met onze klanten. U bestelde tijdens de pandemie onze afhaalmaaltijden, u liet spullen bezorgen, stuurde lieve kaartjes en bloemen, enveloppen met geld. Er waren acties om geld in te zamelen voor ondernemers, noem maar op. U en wij, we hebben Haren er samen doorgesleept. Daarom zeg ik: bedankt dat u samen met ons een bijzonder, kwalitatief en prachtig winkeldorp creëert. Wij houden vol en vertrouwen op u. Want: samen zijn wij Haren.