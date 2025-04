Column Emile Koopmans (april 2025)

Column:

Door: Redactie

Bagger architectuur

“Pap, heb je ook zo’n zin in-in vakantie?” vraagt een dochtertje regelmatig in een STER-reclame voor reizen naar zonnige oorden. Die dubbele in-in hoorde ik ook tijdens een architectuur-excursie: “Die architect had er vast niet veel zin in-in”. Ik moest eraan denken toen ik op de A7 bij Hoogkerk reed en het nieuwe Dierenziekenhuis zag staan. Want dat is nou typisch een gebouw waaraan je direct kunt zien dat een architect er geen zin in-in had. Maar, zeg ik u, waarschijnlijk is het gebouw helemaal niet door een architect ontworpen.

Want, zo schreef het Dagblad van het Noorden al een paar keer, er werken in dit Dierenziekenhuis meer managers dan dierenartsen. En die managers zijn vooral aangesteld voor het stimuleren van de omzet en het rendement. Nou dat is te zien aan het nieuwe pand: ze hadden geen geld over voor architectuur. Het is vast ontworpen door één van die managers zelf. Was het maar door een dierenarts ontworpen; die had er vast meer gevoel voor gehad. Maar die had geen tijd, die moest omzet maken. Het is treurig dat de gemeente Tynaarlo, langs zo’n belangrijke toegangsweg tot de stad Groningen, zoveel bagger toestaat. Dat hebben ze ook al gedaan bij het Van der Valk hotel. Dat is, by far, het lelijkste gebouw uit de keten van dit hotel. Maar de gemeente Tynaarlo heeft óók alleen maar dollartekens in de ogen. Die staat álles toe langs de A7. Als het maar leges oplevert. Verdorie, als ik naar Groningen rij, heb ik ineens nergens meer zin in-in.

Nee, in het Dierenziekenhuis is geen enkele architectonische ambitie gelegd. Er staat een simpele rechthoekige loods van blik, met een verschrikkelijke puinzooi aan gebouwinstallaties op het dak. Als je een zichtlocatie langs de snelweg wenst, omdat het dan door iedereen gezien wordt, maak er dan a.u.b. niet zo’n rommel van! Bovendien, als je toch zo’n dikke dakrand wilt, zet dan die installaties erachter! Nog zo iets treurigs: aan de zijkant is tegen het gebouw al een soort uitbreiding geplakt. Waarom is dat programmaonderdeel niet gewoon in het hoofdvolume verwerkt? Je ziet aan dit soort dingen meteen dat er geen architect bij betrokken is. Die had zoiets direct in het ontwerp meegenomen. Het Dierenziekenhuis is de laatste tijd veel in de publiciteit geweest. “We hebben in het begin veel bagger over ons heen gekregen” klaagt een woordvoerder in de krant. Misschien hebben ze het er ook wel naar gemaakt?