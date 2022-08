Column Emile Koopmans, architect: OOG (augustus 2022)

Column:

Door: Redactie

Bijbouwen kan.

Heeft u wel eens geprobeerd om een stukje bij uw huis te bouwen? Een beetje bij de woonkamer, of een iets grotere garage, of een serre? U loopt dan gemakkelijk op tegen de ambtelijke regels in het bestemmingplan: het maximale toegestane aantal vierkante meters op uw kavel. Dat is uitermate irritant, vooral omdat u geheid vergelijkbare uitbreidingen ziet die wél mochten. Wordt er met twee maten gemeten? Nee, waarschijnlijk niet.

Mijn adem stokte toen ik langs de Terborgsteeg fietste (hoek Weg voor de Jagerskampen). Daar werd een bijgebouw opgericht met de afmeting van pakweg twee gymnastieklokalen. Achter in de prachtige tuin van een hele grote villa (die met ruim 500m2 woonoppervlak, 8 kamers en diverse garages vast niet meer mocht uitbreiden). Hoe is dit mogelijk, vroeg ik me af. Een betonnen kolos van 10 bij 30 meter, schat ik in. En zo’n twee verdiepingen hoog. Wel gek, want er zaten geen ramen in. Maar als je de tuin tot aan de heg vol bouwt, heb je tóch geen uitzicht meer, bedacht ik. Geschrokken vroeg ik de hoofdredacteur van deze krant wat daar aan de hand was, want die weet alles, maar dit keer wist hij van niks. Hij ging er wel op af, maar er was niemand thuis.

Afijn, het was vakantie, dus wat kan het verder schelen. Maar toen ik weer terug was in het dorp, en er weer langs fietste, viel mijn mond van verbazing open. Ik wist even niet wat ik nou werkelijk gezien had. Was ik echt aan vakantie toe geweest? Het hele gebouw was weg…. Mijn verbaasde blik trok de aandacht van een voorbijganger. Joa, zei die, ze hebb’n ‘m loaten sink’n. Ik zeg: wat zegt u? Ze hebben hem laten zinken, sprak de Harenaar. De grond in. In een diep gat. Kopje onder. Je ziet er niks meer van.

Kijk, dat bedoel ik nou. Mocht u wat willen bijbouwen en u krijgt er geen vergunning voor, dan gaat u gewoon ondergronds. Geniaal toch? Geen haan die ernaar kraait. Een glazen dakje voor het daglicht en een trappetje naar beneden. Even zorgen voor de boomwortels en de grondwaterstand. Je moet wat zand afvoeren en begrip vragen voor alle vrachtwagens in de straat. Maar als je dat allemaal netjes hebt geregeld, dan is ondergronds bijbouwen voor iedereen een praktische oplossing. Nou ja, voor bijna iedereen…. je moet er wel even voor sparen, maar dan heb je ook wat.