Column Emile Koopmans (architect te Haren) november 2024

Column:

Door: Redactie

Keutel intrekken

Als niemand echt blij wordt van het bouwplan op het Raadhuisplein van Haren dan kun je het beter afblazen. Het is niet voor niets dat de plannenmakers al 15 jaar bezig zijn. Het idee voor een supermarkt op deze plek met peperdure parkeerconsequenties is ook achterhaald. De wereld is veranderd. Slechts 25 appartementen, 1 Aldi en leegstaande winkels kunnen zo’n bouwplan niet meer dichtrekenen. Dus gemeente, bevrijd de ontwikkelaar uit zijn beknellende situatie. Voorkom dat hij (en alle anderen) heel veel geld op het project gaan verliezen. En laat de architect niet langer worstelen met goedkopere varianten die het ook niet zullen halen. Blaas af dit plan (hoe mooi ook) en begin opnieuw.

Het was een schijnvertoning, onlangs in de hal van het oude gemeentehuis. De ambtenaren stonden daar, samen met de ontwikkelaar en de architect, plannen te tonen die in de afgelopen 15 jaar nauwelijks zijn opgeschoten. Echt nieuws hebben we niet gezien. Ik kreeg de indruk dat de gemeente deze bijeenkomst had georganiseerd om daarmee de partijen tot voortgang te manen. Jongens opschieten, want het moet nu wel eens gebeuren. Een wanhopige ontwikkelaar, die zijn plan, door veranderende regels, inspraak en hogere bouwkosten, steeds ingewikkelder en duurder had zien worden, stond er bedremmeld bij. Ik krijg dit plan niet verder, zag je in zijn ogen. Wie redt mij uit deze wanhopige situatie? Maar de gemeente wil het niet zien.

Het getoonde ontwerp voor het plein zelf, was ook treurig. Het is opnieuw een grote stenen vlakte geworden. Al het straatmeubilair, de verhoogde zitranden rond Neusje, de bloem- en boombakken en het carillon zijn verdwenen. Er is geen plek meer om ergens te zitten. In het midden glooit de vlakte wat naar beneden, waardoor er, in een hoekje in de kuil, een beetje water kan opborrelen uit de bestrating. Nieuwe willekeurig verspreide bomen laten geen ruimte vrij voor de markt, de kermis, een ijsbaan, een strandvolleybalveld en andere grote bijeenkomsten. Dat heeft zo’n dorpie toch niet nodig… dat organiseren wij wel in de Stad, denkt de gemeente. U wilde toch zelf meer groen en water op het plein? Jawel, meer bomen is prima, maar groepeer ze en laat vrije ruimte over. Kijk eens bij jullie eigen Grote Markt, hoe ze het daar gedaan hebben. Gemeente, ga nu ook in Haren eens serieus aan de slag!

En stop dus met dit bouwplan. Laat deze architect een nieuw ontwerp maken. Zonder supermarkt (dan is de Aldi ook blij), geen extra winkeloppervlak of nieuwe horeca. En geen dure ondergrondse parkeerplaatsen. Maar woningen. Appartementen. Het Raadhuisplein heeft, net als een huiskamer, een vierde wand nodig. Die kan er komen in het verlengde van de Brinkhorst. Een rijtje in vier lagen. Daarachter kan het bijna volledige Haderaplein zijn functie behouden. Inclusief de meeste bomen en parkeerplaatsen. Gemeente, neem je verlies en word wijs! Dan gaan de handen in Haren wél opmekaar en kunnen we snel bouwen. Dus intrekken die keutel, onmiddellijk! Ben ik duidelijk?