Column Goede Raad door Ietje Jacobs-Setz, fractievoorzitter VVD in de gemeenteraad (mei 2025)

Column:

Door: Redactie

De idioterie van de reclamebelasting (1)

Onze gemeente is sinds kort een belasting rijker, de reclamebelasting, Naar mijn mening en die van alle ondernemersverenigingen een belasting die zijn doel voorbij schiet en enkel ondernemers geld uit de zak gaat kloppen. Ik zal u meenemen in het systeem van deze nieuwe belasting en waarom ik het een idiote belasting vind. Voor mijn gehele verhaal moet u een beetje geduld hebben, want ik doe het in 2 delen vanwege de mij toebedeelde ruimte door de redactie van de krant. De reclamebelasting is een belasting die de gemeente kan heffen, het is dus een keuze. De reclamebelasting wordt dan geheven over de reclame die zichtbaar is vanaf de openbare weg. Het maakt dus niet uit of de reclame zich op of boven de grond bevindt en ook is het niet van belang of de reclame op gemeentegrond of op een particulier eigendom is geplaatst. De mogelijkheid is vastgelegd in de Gemeentewet. In de meeste gemeenten waar deze belasting wordt geheven komt deze belasting ten goede aan de ondernemers. Deze belasting wordt dan door de gemeente geïnd en het bedrag gaat naar de ondernemersvereniging, waarvan ze hun activiteiten kunnen financieren. Maar dat doet Groningen niet, want hiervoor wordt al een extra verhoging van de OZB voor bedrijfspanden geheven. Deze opbrengst komt gewoon ten goede van de algemene middelen, dat is de grote ruif van de gemeente: idioterie nr 1. Daarnaast wordt de reclamebelasting geheven op alle uitingen zichtbaar vanaf de openbare weg, dus ook borden met benaming van het sportpark met de hoofdsponsor er op, namen van scholen, kerken, ziekenhuizen en ga zo maar door. De vraag is of u dat reclame vindt? Wat mij betreft idioterie nr 2. Nu is besloten dat een jaar na de invoering van de reclamebelasting de reclamebelasting niet gaat gelden voor kerken, scholen in basis- en voortgezet onderwijs en ziekenhuizen. Dus wel voor sportverenigingen, MBO’s, HBO’s en de RUG, idioterie nr 3 . Snapt u het nog? De volgende keer neem ik u mee naar de drogreden die het College geeft voor de invoering van de reclamebelasting: tegengaan van de verrommeling in de openbare ruimte. Denkt u alvast na: de relatie tussen openbare ruimte en gevelreclame. Over 1 maand vertel ik verder.