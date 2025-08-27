Column Goede Raad – Ietje Jacobs-Setz, fractievoorzitter VVD in de gemeenteraad (augustus 2025)

Column:

Door: Redactie

Reces: tijd voor reflectie

Op 9 juli hadden we de laatste raadsvergadering van het politieke jaar. Dat is traditioneel altijd het voorjaarsdebat, dan geven we aan het college mee, door middel van moties, wat er wel en niet moet worden opgenomen in de begroting voor het volgend jaar, 2026 dus. In maart 2026 kiezen we een nieuwe gemeenteraad, daaruit wordt dan weer een coalitie gevormd die de plannen neerlegt in een coalitieakkoord. Het is dan heel gebruikelijk dat je voor dat jaar een beleidsarme begroting presenteert, het is immers goed gebruik om ruimte over te laten. Tijdens de ALV van oktober 2024 nam het congres met ruime meerderheid moties aan tegen polarisatie en vóór bescherming van de rechtsstaat. Deze moties bevestigen dat de VVD niet alleen in woorden, maar ook in daden moet waken over haar liberale kern. De praktijk blijkt echter weerbarstiger. Daarom is het goed om deze lijn met dit amendement expliciet te verankeren in het verkiezingsprogramma waarin de VVD de voornemens voor de komende 4 jaar vastlegt. Zodat deze moties leidend worden voor de fractie en haar vertegenwoordigers. Zowel in aanloop naar de verkiezingen, als de koers erna en voor de nieuwe coalitie om plannen te kunnen financieren. Deze vergadering wordt traditioneel afgesloten met een gezellige after party en dan start het reces van 6 weken. Het reces is een vergaderloze periode. In die periode plan ik mijn vakantie en de rest van de tijd besteed ik aan het voorbereiden van het nieuwe politieke jaar, werkbezoeken, afspraken met inwoners en organisaties. Als ik deze column schrijf ben ik net terug van een heerlijke vakantie in Frankrijk en Spanje en heb ik morgen mijn laatste vakantiedag voordat ik weer start met mijn reguliere baan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en over 2 weken hebben we als raadsleden weer de opening van het nieuwe politieke jaar.

Een vakantieperiode is natuurlijk altijd een moment van reflectie: terugkijken en vooruitblikken. De gemeentelijke plannen van Superlinks 1 waren niet mijn plannen, daar heb ik u in mijn columns in meegenomen, wat ons betreft moet en kan dat anders, daarvoor hebben we verkiezingen in maart 2026. De afgelopen maanden waren natuurlijk politiek bewogen, door de val van het kabinet en vooral de reuring die dan ontstaat. Dus helemaal geen rustige voorbereiding voor de gemeenteraadsverkiezingen, we krijgen eind oktober eerst nog landelijke verkiezingen. Mijn reces stond ook in het teken van input leveren op het landelijke verkiezingsprogramma en aan de slag voor onze lokale plannen. Nadenken over onze bijdrage aan de landelijke campagne en plannen maken voor de lokale campagne. Politiek is nooit saai! Wij zijn altijd op zoek naar input voor ons gemeentelijke programma, dus heeft u ideeën? Laat het me weten.