Column Hein Bloemink april 2022

Rob Wijnberg van De Correspondent heeft jaren geleden met één oneliner mijn beeld van de media op zijn kop gezet. Hij zei: “Als je wilt weten hoe de wereld in elkaar zit, moet je géén nieuwsmedia volgen. Die doen namelijk verslag van alles wat juist niet de normale wereld is, want dat is de essentie van nieuws.” Sindsdien relativeer ik de hectiek van het dagelijkse nieuws en laat ik me niet depressief maken. Ja, want somberheid ligt op de loer als je het nieuws ongefilterd laat binnenkomen. Je zou kunnen denken dat oorlogsleed ‘normaal’ is, terwijl de meeste landen in de wereld in vrede leven. Je zou kunnen denken dat verkrachting en doodslag ‘normaal’ zijn, terwijl iedere dag miljarden mensen niet verkracht of vermoord worden. Je zou door social media kunnen denken dat de hele wereld scheldt en wraakzuchtig is, terwijl dagelijks miljarden mensen geen enkele behoefte hebben om anderen te beledigen. Als ik in Zwitserland door de Alpen wandel en de stilte kan aanraken dringt het besef pas echt door dat media een misvormd beeld van de wereld geven. We kunnen ons daartegen maar op één manier wapenen: relativeren en filteren. Onze geest moet erop worden getraind, omdat onze hersenen niet zijn ontworpen om de last van het wereldnieuws te dragen. We moeten ons moreel beschermen tegen negativisme en moedeloosheid. Misschien lijk ik nu een dominee als ik zeg: ‘zie de schoonheid van het leven dichtbij. Wees aardig voor mensen om je heen’. Ik pleit ervoor om in het voortgezet onderwijs nog veel meer aandacht te schenken aan dit onderwerp. De media zijn niet meer te stoppen, dus laten we op zijn minst onze kinderen leren zich ertegen te wapenen.

Hein Bloemink