Column Hein Bloemink (mei 2022)

Column:

Door: Redactie

Puberpoëzie

Een tijdje geleden reed ik in de auto met 50 km/u over de Rijksstraatweg tussen Haren en Stad. Rechts schoof in mijn blikveld een jongen op een scooter met een blauw plaatje. De jongen droeg geen helm en zat in een laconieke houding. Hij haalde mij in en reed dus 50+, waar hij niet harder dan 25 km/u mocht. Hij scheurde Dilgtweg en Hemmenkamp in en reed naar het Maartenscollege, waar hij zijn scooter ging stallen. Inmiddels was ik daar ook en ik sprak hem aan: “Mag ik je wat vragen? Waar ben jij mee bezig?” De jongen gunde me nauwelijks een blik waardig. “Ik heb gezien hoe levensgevaarlijk jij rijdt”, zei ik. De jongen draaide zich om en sprak de briljante tekst: ”Wie ben jij dan? Ben je van de politie?” Ik schudde ontkennend. “Nou, dan heb ik met jou niks te maken.” Feitelijk was deze lummel een poëet, want wat hij uitkraamde was een teken van deze tijd. Hij had geen boodschap aan mij en ging het gesprek uit de weg. Toen ik vroeg: ”Waarom rijd je zo?” antwoordde hij schreeuwerig: “Ik wil dood, daarom.” Alweer poëzie. De beheerder van de fietsenstalling keek me aan met een blik die zei:’Tja, wat doe je eraan?’ Ik heb de buurtagent erover verteld en aan de hand van het kenteken kon hij nagaan wie de jongen uit Eelde was. Ik hoorde aan zijn stem dat deze knaap hem bekend was. En toen zei hij iets moois: “Ik ga zijn ouders wel even opbellen om het te bespreken.” Of hij dat ook heeft gedaan weet ik niet, maar dit is volgens mij wel de manier waarop we dit gedrag de kop kunnen indrukken: persoonlijk aanspreken en respect opeisen.