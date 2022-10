Column Hein Bloemink (oktober 2022)

Column:

Door: Redactie

Moederliefde

Als er één nummer van Queen is, dat bijna niemand kent, dan is dat Motherlove. Het laatste wat Freddy Mercury ooit heeft gezongen, kort voor zijn dood in 1991. De tekst is geschreven vanuit het perspectief van een stervende, wat Mercury in werkelijkheid ook was. In de tekst ontdoet hij zich van alle obsessieve verlangens en wilde uitspattingen die voor hem zo belangrijk waren geweest: seks, drugs, drank, glitter en glamour. In het aangezicht van de dood interesseren al die dingen hem niet meer en het komt hem zelfs merkwaardig voor dat hij ze ooit begeerde. Er is echter één verlangen dat hij nu méér dan ooit heeft: het verlangen naar moederliefde, omdat dit de enig echte en onvoorwaardelijke soort liefde is.Op de valreep van zijn leven ziet hij opeens hoe het zit en dat ontroert mij. Ik ben nog maar 61, maar heel af en toe lijkt het ook bij mij of ik iedere dag weer een stukje dichterbij mijn vader en moeder kom, waar alles mee begon. Die snaar raakt Queen in Motherlove. En dan de muziek: als je goed luistert hoor je Mercury de eerste twee coupletten zelf zingen met zijn weergaloze stem. Maar het derde couplet zingt gitarist Brian May. Ik heb gelezen, dat Mercury zo verzwakt was, dat hij bijna per zin moest zingen en telkens pauzes moest nemen. Na couplet twee stortte hij in en verliet de opnamestudio, waarop May de laatste zinnen voor zijn rekening moest nemen. Zo doofde Freddie Mercury letterlijk uit. Om dit te onderstrepen hoor je in de achtergrond flarden van Mercury’s eerste liedje als 16-jarige (Going Back), een fragment van zijn legendarische optreden in Wembley en uiteindelijk als laatste het oergeluid van een baby kort na de geboorte. De cirkel is rond. En daarom is Motherlove volgens mij het meest omvattende nummer van Queen. Ervaar hoe mooi en luister maar eens, u zult er geen spijt van krijgen.