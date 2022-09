Column Hein Bloemink (september 2022)

Column:

Door: Redactie

Plaaggeest

Via Linkedin had ik laatst contact met een oud-klasgenote van het Sint Maartenscollege in Haren in de jaren 70. Deze klasgenote zei me dat ik in die jaren een plaaggeest was, die haar en haar vriendin op de korrel nam. Geen littekens, best onschuldig, maar toch. Jaren geleden kwam ik bij een reclamebureau een vrouw tegen, die me ook al confronteerde met mijn gedrag van toen: “Ik had een gifgroene jas en daar hield je niet over op”. Ik moet bekennen, dat ik mijn imago destijds soms oppoetste ten koste van anderen. Ik kreeg graag de lachers op mijn hand en accepteerde, dat dit over de rug ging van anderen. Niet ernstig, maar toch. Ik mag nog steeds graag mensen plagen of nadoen, maar ik ben in de loop der jaren door vrouw en dochters wel heropgevoed. Ik hou nog steeds van een grol, maar neem gas terug als ik er iemand belachelijk mee maak. Het contact met de oud-klasgenote viel net samen met de aankondiging van het 75-jarig jubileumfeest van het Sint Maartenscollege, dat in oktober plaatsvindt. Ik denk weer aan die jaren en realiseer me dat de school mij heeft gevormd. Ik rook er aan plichten en rechten. Ik ontdekte mijn talenten en zwakheden. Ik ontwikkelde er ook mijn muzikale smaak en dat is in gang gezet door mijn leraar Nederlands Ronald Dietz. Die zette in de klas de LP Kimono My House van The Sparks op. Zomaar tijdens de les. Ik hoorde het nummer This Town Ain’t Big Enough For The Both of Us en was verkocht. Ik vond nu eindelijk zélf iets mooi, terwijl mijn oudere broers en zussen het niet eens kenden! En mijn mondeling eindexamen Nederlands in 1979 mocht ik van Henk Ruhe doen met zelfgeschreven verhalen en gedichten. Wat vooruitstrevend! En nu verdien ik mijn brood alweer zoveel jaren met…ja, schrijven. Sint Maartenscollege, bedankt.