Column Huub van ’t Hek – april 2022

“De belastingen stijgen niet:

u heeft altijd te weinig betaald”

Huub van ’t Hek

In de kop leest u de uitspraak van een politicus. Aan mij gedaan door een wethouder. Mijn klacht: de dienstverlening van de gemeente is onveranderd, maar de prijs ervan is wel verdubbeld. Het argument leest u hierboven. Het doet mij denken aan de vrouw bij het pompstation. Zij zei: “Ik merk niet dat de benzine duurder wordt, ik tank altijd voor € 25,00”. In beide gevallen blijf je even heel stil achter. Omdat het antwoord wel een antwoord is, maar geen antwoord op de door jou gestelde vraag. Bovendien is het antwoord in beide gevallen honderd procent weerlegbaar.

“Politici geven heel vaak een onbetrouwbaar antwoord”, weten veel mensen mij te vertellen. Omdat er altijd betrokkenheid is, maar politici nooit betrokken zijn. Zo eenvoudig is dat. Omdat de politicus boven alles is gebonden aan het belang van de partij die hij of zij vertegenwoordigt. Het partijbelang bepaalt de betrokkenheid en het betrokken zijn. Daarna is het privébelang van de politicus in het geding. Dat belang moet wel de carrière, de naam, de reputatie en, als het kan, ook het inkomen dienen. Pas als die belangen allemaal gewogen zijn, zijn de belangen van de burgers aan de beurt. Welk antwoord de politicus ook geeft, het is nooit en te nimmer belangeloos. Mogelijk niet direct zichtbaar, maar partijbelang en privébelang zijn altijd aanwezig.

De burger denkt bij de politicus in termen van list, leugen en bedrog. Omdat de burger lijdt aan dezelfde kwaal als de politicus: het dienen van het eigen belang. Maar om zijn vak te kunnen uitoefenen, heeft de politicus de stem van de burger wel nodig.

Vóór de verkiezingen hoort u dus: “De belastingen stijgen niet”. Als de stemmen zijn gescoord en de belastingverhoging is geregeld, hoort u: “U heeft altijd te weinig betaald”. Onwaarheid, fantasie? List, leugen en bedrog? Wie het weet, komt ermee weg.