Column Huub van ’t Hek (augustus 2022)

Door: Redactie

Gronings gas gaat

hoge ogen gooien

Huub van ’t Hek

Gronings gas heeft Nederland verrijkt, maar Groningen en de Groningers verarmd. Groningers gaan uit van het sociale principe “Delen Voor Vermenigvuldigen”, dat is DVV. De echte kapitalist houdt van de omgekeerde wereld, “Vermenigvuldigen Voor Delen”, dat is VVD. Die wereld wil nog één keer een vuist maken en haar macht tonen. Het Groninger gas als redder van de nationale begroting, de Duitse economie en de Europese eenheid in Brussel. Eeuwige roem voor de Nederlandse premier die dit alles mogelijk wil maken.

Gronings gas kostte nog niet zo lang geleden € 0,15 per m3. Door gebrek aan aanbod van gas worden wij nu bedreigd met een prijs van € 4,00 per m3. Dat kan niemand betalen. Tenzij wij het aanbod van Gronings gas verhogen en daarmee de prijs laten zakken tot € 2,00 per m3. Dat is nog veel geld, maar bij die prijs hoeven wij minder mensen financieel te ondersteunen. Omdat het Groninger gas alleen mag worden aangesproken als het echt niet anders kan. Zover zijn wij nu: het kan echt niet anders. Tegelijkertijd zal het imago van de Nederlandse premier een geweldige boost krijgen.

Duitsland houdt in economisch opzicht de Europese Unie in stand. Gesteund door goedkope olie en goedkoop gas. Die tijd is voorbij. Duitsland kan niet langer garant staan voor het voortbestaan van de Europese Unie. Tenzij de Nederlandse premier als goede vriend van Duitsland de Groninger gaskraan wil opendraaien. Is dat geen prachtig vooruitzicht na 1945: de Nederlandse premier redt de Duitse economie?

De EU in Brussel bestaat bij de gratie van het oneigenlijk gebruik van regels, wetten en protocollen en de daarmee samenhangende geldstromen. Het failliet van de EU en de Euro is, volgens ingewijden, dichterbij dan het voortbestaan van deze twee. Als de Nederlandse premier de Groninger gaskraan opendraait, is heel Europa voorlopig weer even uit de brand. De EU beraadt zich op een uitzonderlijke contraprestatie.